Участника СВО из Башкирии наградили за мужество медалью Жукова

Фото: ТГ-канал "Башкирский батальон"

11 сентября в Москве прошла торжественная церемония награждения участников СВО, отличившихся мужеством и своими подвигами в боях. Среди награжденных оказался и 24-летний житель Башкирии с позывным «Охотник». Как рассказали в Уфимском университете науки и технологий, молодой человек учится в нефтекамском филиале вуза, где получает высшее юридическое образование. Молодому бойцу вручили медаль Жукова – одну из самых значимых и почетных наград, которыми награждают за проявленные в боях мужество и отвагу. Рискуя жизнью, «Охотник» и два его напарника сумели не только раздобыть ценные разведывательные сведения, но и принять важное решение, спасшее жизни многих солдат, за что и получили свои заслуженные награды. Отмечается, что «Охотник» находится на передовой буквально с первых дней СВО, получил контузию, но после лечения снова вернулся в ряды своих боевых товарищей. Да и сейчас, после кратковременного отпуска, повидав близких, парень снова возвращается в зону СВО.

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