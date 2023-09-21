Мэр Уфы Ратмир Мавлиев предложил горожанам выбрать название новой тропе здоровья

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о строительстве новой тропы здоровья в рамках маршрута «Уфимское ожерелье». Речь идет об отрезке длиной 3,5 км в Октябрьском районе – от Сипайлово до улицы Менделеева. Отмечается, что новая тропа будет разделена на несколько участков. Например, улица Современников уже готова к первым прогулкам, почти закончено обустройство отрезков от улицы Менделеева до Ишимской и от «Трамплина» до Менделеева. Тут уже появился асфальт, осталось только нанести разметку. А на отрезке от ипподрома «Акбузат» до «Трамплина» совсем скоро начнется фрезировка дорожного полотна. А еще тут уже убрали старое освещение, заложили новые опоры, проложили под землей кабель. После того, как дорожки будут заасфальтированы, тут установят новые светильники.

Сейчас Ратмир Мавлиев предлагает уфимцам уже задуматься о том, как назвать новую тропу здоровья. Свои варианты он предложил горожан оставлять в комментариях на своей странице в соцсетях.

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