В Башкирии браконьеры на катере застрелили лося, переплывавшего реку

фото: соцсети

В Башкирии сотрудники Уфимского линейного управления МВД России на транспорте разыскивают браконьеров, убивших лося в Дюртюлинском районе. В интернете полицейские обнаружили видеозапись, на котором охотники на катере стреляют в животное, переплывавшее реку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов внимательно изучают видео и пытаются выяснить личность владельца катера и установить все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято соответствующее решение, однако, уже сейчас понятно, что речь идет о незаконной охоте.

фото: соцсети

– За незаконную охоту предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет, - отмечают в пресс-службе ведомства.

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