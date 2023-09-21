МЧС Башкирии экстренно предупреждает о ночных заморозках

22 сентября прогнозируется переменная облачность Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Башкирии ударят заморозки. Неблагоприятные явления прогнозируются ночью 22 сентября.

По информации МЧС по республике, по юго-востоку в ближайшие сутки ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°. Также в ведомстве добавили, что ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется густой туман, из-за которого видимость ухудшится до 500 м и менее.

Днем же столбик термометра, как обещают метеорологи, поднимется до +24 градусов. Из опасных природных явлений также ожидается ветер, скорость которого будет достигать 14 м/с.

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