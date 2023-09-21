У самолета Москва - Уфа отказала система предупреждения столкновения

Командир воздушного судна принял решение продолжить полет на аэродром назначения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летевший самолет из Москвы в Уфу сообщил об отказе системы предупреждения столкновения. Об этом стало известно из телеграмм-канала «Авиаинцидент».

Известно, что борт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», вылетел из «Шереметьево» в столицу Башкирии накануне, 20 сентября. Уже в небе экипаж самолета доложили о технической неисправности, однако командир RA-73776 принял решение продолжить полет на аэродром назначения.

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