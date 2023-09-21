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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 11:29

У самолета Москва - Уфа отказала система предупреждения столкновения

Самолет Москва - Уфа дал сигнал об отказе системы предупреждения столкновения
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Командир воздушного судна принял решение продолжить полет на аэродром назначения

Командир воздушного судна принял решение продолжить полет на аэродром назначения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летевший самолет из Москвы в Уфу сообщил об отказе системы предупреждения столкновения. Об этом стало известно из телеграмм-канала «Авиаинцидент».

Известно, что борт, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», вылетел из «Шереметьево» в столицу Башкирии накануне, 20 сентября. Уже в небе экипаж самолета доложили о технической неисправности, однако командир RA-73776 принял решение продолжить полет на аэродром назначения.

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