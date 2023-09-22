Жителю Башкирии с тяжелой сердечной недостаточностью провели сложную операцию

Операция прошла под руководством лучших кардиохирургов. Фото: Клиника БГМУ

Житель Башкирии с тяжелой сердечной недостаточностью получил шанс на обычную жизнь. Ему провели сложнейшую операцию на мышцу - интракорпоральную имплантацию искусственного левого желудочка сердца. Об этом рассказали в пресс-службе клиники БГМУ.

Проводили операцию лучшие кардиохирурги России. Всего в бригаду вошли 20 человек.

— Пациенты с искусственным желудочком ведут обычную жизнь, главное вовремя заряжать аппарат — заряда хватает на 17 часов. С помощью этой системы пациент сможет значительно улучшить качество жизни, — объяснили в медучреждении.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.