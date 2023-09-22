В Уфе пройдут двухдневные сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 23 и 24 сентября состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе пройдут сельхозярмарки. У жителей столицы Башкирии появится возможность купить свежую фермерскую продукцию и мед напрямую у поставщиков. Как рассказали в городской мэрии, ярмарки пройдут 23 и 24 сентября с 10 до 16 часов дня.

Так, в субботу уличная торговля развернется сразу на нескольких точках города. Первая ярмарка будет располагаться на участке автодороги по улице Правды - от Таллинской до Ухтомского, вторая - на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, еще фермерскую продукцию можно будет купить площадях возле парка «Волна», имени Серго Орджоникидзе, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также площадке по улице Рабкоров, 20.

В воскресенье, 24-го числа, число торговых точек сократится. Свою работу ярмарки продолжат на на пересечении улицы Георгия Мушникова и бульвара Баландина, перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

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