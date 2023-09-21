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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:00

15-летняя школьница из Башкирии долгое время не могла получить протез голени

В Башкирии 15-летняя девочка длительное время не могла получить протез голени
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Ишимбайская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере здравоохранения

Ишимбайская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства в сфере здравоохранения

В Башкирии прокуратура защитила права 15-летней девочки с инвалидностью. Подросток нуждался в протезе голени, однако долгое время не мог его получить.

Как сообщили в надзорном органе, в августе 2022 года законная представительница ребенка обратилась в региональное отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ с заявлением, однако протез все не поступал. Тогда женщина написала заявление в прокуратуру.

Ведомство встало на защиту подростка и обратилось в суд с исковым требованием, которое было удовлетворено. Девочке также обязаны выплатить 50 тысяч рублей моральной компенсации.

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