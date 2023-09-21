Жителю Уфы стали поступать угрозы после того как он договорился о встрече с девушкой по вызову

В Уфе 33-летний местный житель лишился 60 тыс. рублей в попытке заказать интим-услуги. Об этом сообщило региональное МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, потерпевший наткнулся в интернете на сайт с объявлениями об оказании интим-услуг. Там он связался с девушкой, и та пообещала приехать в ближайшее время.

– Однако вместо приезда девушки заявителю поступил звонок от якобы ее «руководителя» с сообщением о том, что из-за звонка клиента «сорвался крупный заказ» и необходимо в срочном порядке компенсировать ущерб, – передали в МВД РБ.

При этом звонивший угрожал жизни семье уфимца, если тот не переведет средства. В итоге перепуганный мужчина отправил на указанный счет 60 тыс. рублей, а потом пошел писать заявление в полицию.

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