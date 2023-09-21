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НовостиОбщество21 сентября 2023 8:30

В Башкирии растет заболеваемость ОРВИ среди детей

Роспотребнадзор Башкирии заявил о росте заболеваемости ОРВИ
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Практически половина заболевших - это дети до 14 лет

Практически половина заболевших - это дети до 14 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии растет число зараженных ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За минувшую неделю за медицинской помощью обратились около 25 тысяч человек с симптомами вирусных инфекций, а также пять тысяч человек с жалобами на грипп.

Практически половина заболевших - это дети до 14 лет, заявили в надзорном органе. По словам специалистов, сложившаяся тенденция характерна для середины сентября в связи с формированием детских коллективов в образовательных учреждениях, а также с изменением погодных условий.

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