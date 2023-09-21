Мэр Уфы утвердил проект застройки квартала рядом с Кошкиным лесом

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и застройки квартала рядом с Кошкиным лесом

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проект планировки и застройки квартала рядом с Кошкиным лесом. Речь идет о территории площадью 22,7 га между улицами Нуреева, Бабича, Сипайловской и бульваром Давлеткильдеева.

Согласно постановлению сити-менеджера, на участке построят девять жилых высоток: три – на 12-21 этажей и шесть – на 25. В каждый из них будет встроен паркинг на 99-211 машин.

Общий жилищный фонд составит 230,74 тыс. кв. м, а площадь квартир 190,26 тыс. кв. м. На территории квартала будут проживать 5844 человека. Кроме того, на запланированном участке появятся школа на 1 100 учащихся и два детских сада на 300 и 100 мест.

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