Роспотербнадзор Башкирии озвучил статистику смертности от отравления алкоголем

С января по август 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 116 человек – на 17 больше, чем за тот же прошлогодний период

С января по август 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 116 человек – на 17 больше, чем за тот же прошлогодний период. Показатель смертности составил 2,8 случая на 100 тыс. человек (в 2022-м было 2,5). Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (23 случая), Стерлитамаке (11), Белорецке и Уфимском районе (по пять).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 22,6 на 100 тыс. человек (в 2022-м было 20,9). Всего за восемь месяцев спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребили 920 жителей. Чаще всего это происходило в Уфе (241 случай), Стерлитамаке (222), Белорецке (88), Октябрьском (48), а также в Белорецком (36), Стерлитамакском (34) и Уфимском (22) районах.

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