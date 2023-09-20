В Уфе температура воздуха прогреется до +24 градусов

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В Башкирии в середине недели прогнозируется потепление. По прогнозам синоптиков, столбик термометра покажет +24 градуса.

Так, 21 сентября, метеорологи Башгидромета ожидают сухую и солнечную погоду.

- Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 0-5м/с, днем умеренный, - говорят синоптики.

Температура воздуха ночью +6,+11°, местами до +1°, днем +19,+24°.

Характер погоды не изменится и в конце рабочей недели. В пятницу, 22 сентября, жителей Башкирии ожидает теплый и солнечный день.

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