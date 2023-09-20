Житель Уфы стал жертвой нападения таксиста-иностранца

В Уфе по факту разбоя возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе таксист-иностранец напал на своего клиента. Молодой человек распылил перцовый баллончик в глаза уфимца и обокрал его. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии.

По информации ведомства, инцидент произошел 17 сентября. Между клиентом и таксистом произошел конфликт, в ходе которого последний прыснул аэрозолью в глаза мужчине, а затем отобрал у него телефон. Потерпевший хотел остановить таксиста, но тот ударил его несколько раз, а затем поспешил уехать, но по пути врезался в припаркованные авто.

- Не сумев скрыться, он вернул украденный телефон и покинул место преступления. Сейчас ведется розыск подозреваемого, - прокомментировали случившееся в СК.

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