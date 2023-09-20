Густой туман и минусовую температуру прогнозируют в Башкирии

На отдельных участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее
Фото: Михаил ФРОЛОВ
МЧС Башкирии предупредило жителей республики о надвигающихся неблагоприятных природных явлениях. По информации ведомства, в четверг, 21 сентября ударят сильные заморозки.
Уточняется, что ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Столбик термометра днем поднимется до +23 градусов.
- Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 5-10 м/с. На отдельных участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500 метров и менее, - предупредили в МЧС.
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