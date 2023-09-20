Уфимского рабочего чуть не убило упавшей на него плитой весом 360 кг

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе 40-летнего рабочего чуть не убило упавшей на него плитой. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда республики.

Инцидент произошел 25 июля в цехе композитных материалов городского предприятия. Двум заступившим на смену формовщикам стеклопластиковых изделий поручили демонтировать крышку опалубки при помощи крана-балки. Во время подъема груз весом 360 килограммов начала падать на рабочего. Мужчина попытался увернуться, но не успел: плита придавила ему левое бедро.

На помощь пострадавшему поспешили коллеги. Они вытащили мужчину из-под плиты и вызвали скорую. Формовщика госпитализировали в городскую клиническую больницу №21, ему диагностировали тяжелую политравму.

В результате расследования Гострудинспекции выяснилось, что обвязку груза произвели ненадлежащим образом. Дело в том, что работник не выполнил строповку «на удавку», из-за чего плита сдвинулась и упала во время подъема.

– К несчастному случаю также привела неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в необеспечении контроля за ходом их выполнения. За допущенные нарушения требований охраны труда работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафов, – сообщила Гострудинспекция.

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