Из Уфы в Оренбург запустят дополнительные поезда «Южного экспресса»

Фото: vk.com/transport.bashkortostan

В декабре текущего года будет запущена дополнительная пара поездов «Южного экспресса», следующих по маршруту Уфа-Кумертау-Оренбург. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.

Чиновники попросило граждан принять участие в выборе оптимального графика движения поездов. Предлагается два варианта (время местное):

1) Уфа (отправление в 16:05) – Кумертау (прибытие в 20:27, отправление в 20:28) – Оренбург (прибытие в 22:42). В обратном направлении поезд проследует по расписанию: Оренбург (отправление в 05:20) - Кумертау (прибытие в 07:42, отправление в 07:43) - Уфа (прибытие в 11:55).

2) Уфа (отправление в 18:27) – Кумертау (прибытие в 22:37, отправление в 22:38) – Оренбург (прибытие в 00:44). В обратном направлении поезд проследует по расписанию: Оренбург (отправление в 03:12) - Кумертау (прибытие в 05:21, отправление в 05:22) - Уфа (прибытие в 09:21).

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