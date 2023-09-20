В Уфе появится первый в Нижегородке сквер «Цветок курая»

Фото: ufacity.info

В уфимском микрорайоне появится первый сквер с предварительным названием «Цветок курая». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Общественное пространство реализуют благодаря наказам избирателей, которые поступили депутатам Городского совета и парламента Башкирии.

Сквер появится на пересечении улиц Рижской и Малой Лесозаводской. Здесь обустроят многофункциональную спортивную площадку и уложат брусчатку. 30 сентября на территории планируют высадить крупномерные деревья.

Средства на реализацию проекта «Цветок курая» были выделены из казны столицы республики, а также из региональных субсидий.

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