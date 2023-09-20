В Башкирии четырех наркоманов лишили водительских прав

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Нефтекамск четырех наркоманов лишили водительских прав. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Было установлено, что четыре жителя города имеют удостоверения на право управления автомобилем, но при этом состоят на учете у врача-нарколога с диагнозами, которые были установлены в связи с хроническим злоупотреблением наркотиков.

Согласно законодательству, данное заболевание препятствует безопасному управлению транспортом. В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с административным иском о прекращении прав четырех жителей Нефтекамска на управление транспортными средствами.

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