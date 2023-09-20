Экс-судья КС Башкирии через суд требует у власти республики пособие и пенсию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 19 сентября, Кировский районный суд Уфы приступил к рассмотрению иска бывшего судьи упраздненного Конституционного суда Башкирии Мунира Валеева. Об этом рассказала пресс-служба инстанции.

Иск экс-судьи направлен к администрации главы республики. Валеев требует признания права на выплату пенсии и единовременного выходного пособия.

– В судебном заседании объявлен перерыв до 22 сентября 2023 года до 11.00, – сообщила пресс-служба Кировского райсуда.

Мунир Валеев раньше был председателем данной инстанции. В 2012 году его лишили судейского статуса за дисциплинарные нарушения. В период с 2019 по 2022 год был судьей в настоящее время упраздненного Конституционного суда Башкирии.

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