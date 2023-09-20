Из-за пожара в пятиэтажке в Стерлитамаке скончался пожилой мужчина

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 20 сентября, из-за пожара в пятиэтажке погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Пожар случился в двухкомнатной квартире жилого дома по улице Худайбердина. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям и сотрудники других экстренных служб. Специалистам удалось ликвидировать горение и не допустить распространение огня.

При проведении разведки на лестничной клетке пожарные обнаружили в бессознательном состоянии 61-летнего мужчину. К сожалению, медики констатировали его смерть. Специалисты эвакуировали из здания шесть человек, среди них – двое детей.

Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя, – призвали в МЧС.

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