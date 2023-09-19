В Уфе 150 человек эвакуировались из горящего дома в микрорайоне Дёмы

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются

В Демском районе Уфы произошел пожар в многоэтажке. По сообщению МЧС по РБ, загорелась квартира на 14 этаже в доме, расположенного на Столярова, 3.

Прибывшие на место спасатели помогли покинуть жильцам задымленное здание. По лестничному маршу самостоятельно эвакуировались 150 человек.

- Пожар локализован, открытое горение ликвидировано на площади 15 кв. м. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

По факту произошедшего проводится проверка, дознавателю ведомства предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.

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