Стало известно, когда начнется реконструкция памятника Салавату Юлаеву в Уфе

Реконструкция памятника Салавату Юлаеву начнется только после празднования 450-летия Уфы. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Знаменитый памятник Салавату Юлаеву, установленного на Телецентре в Уфе, начнут реконструировать лишь после празднования 450-летнего юбилея столицы Башкирии. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров во время встречи с активистами региона.

По его словам, реставрация начнется не раньше 2024 года. До этого времени необходимо получить результаты экспертиз, добавил руководитель региона.

- Мы не будем трогать памятник Салавату Юлаеву до проведения юбилейных мероприятий, посвященных 450-летию Уфы. Все работы начнем только после проведения всех экспертиз, - сказал Хабиров.

Он также заявил, что домыслы о том, что ремонт памятника не способ его убрать, а такие предположения являются кощунством.

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