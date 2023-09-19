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НовостиОбщество19 сентября 2023 16:00

В Башкирию вернется 23-градусное сентябрьское тепло

В середине недели в Башкирии ожидается потепление
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА

В середине недели в Башкирии прогнозируется возвращение бабьего лета. После кратковременного похолодания столбик термометра вновь поднимется.

Так, 20 сентября, синоптики ожидают сухую и безветренную погоду. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +2,+7°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +14,+19°.

Уже в четверг температура резко вырастет на четыре градуса. Днем столбик термометра вновь покажет +23 градуса, а вот ночные заморозки все же прогнозируются.

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