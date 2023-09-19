Житель Уфы выпал с балкона третьего этажа и сам вызвал медиков

На место прибыли сотрудники ПСО. Фото: УГЗ Уфы

В Уфе мужчина упал с балкона, после чего сам вызвал спасателей и медиков. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Оказалось, что 24-летний пострадавший упал с высоты третьего этажа на козырек магазина на Ферина, 26. Уфимец сам позвонил в экстренные службы и попросил помощи.

Известно, что молодой человек сейчас находится в больнице с травмами.

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