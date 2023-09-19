Ученые из Уфы разработали датчики, которые распознают опасные вещества

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Молодежная лаборатория Уфимского университета науки и технологий разработала уникальные датчики для анализа состава жидкостей и газов – они способны распознавать опасные вещества. Устройства весят не более 11 миллиметра и отличаются высокими энергоэффективностью, чувствительностью и надежностью. Об этом сообщило издание UfacityNews.ru.

Как пояснил заведующий Кафедрой телекоммуникационных систем Руслан Кутлуяров, датчик представляет собой оптический резонатор в виде чипа, в котором свет распространяется по замкнутой траектории в одном направлении. При изменении концентрации вредной примеси изменяется длина волны излучения, который проходит через сенсор. Интегрированная в чип система позволяет перевести это изменение в уровень оптической мощности с высокой точностью.

Датчики можно будет использовать в разработке промышленных устройств, способных быстро и точно определять опасные вещества. Сейчас ученые работают над проектом внедрения разработанного датчика в системы газоанализа промышленных предприятий и медицинской диагностики.