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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 13:54

В Башкирии мужчина забил тростью до смерти собутыльника, который начал выпивать без него

В Башкирии 57-летний мужчина тростью забил собутыльника
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Зианчуринском районе местный житель обвиняется в смерти знакомого

В Зианчуринском районе местный житель обвиняется в смерти знакомого

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Зианчуринском районе Башкирии трагически оборвалась жизнь 61-летнего мужчины. Местный житель погиб, как считает следствие, от рук своего 57-летнего собутыльника.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ, 6 сентября обвиняемый пришел в гости к своему знакомому, чтобы выпить. Однако застал товарища за рюмкой спиртного, что разозлило сельчанина. Мужчины слово за слово стали ругаться, а затем ссора переросла в жестокое избиение.

- В ходе конфликта обвиняемый отобрал трость у потерпевшего и нанес ею, а также руками и ногами множественные удары по голове и другим частям тела мужчины, после чего ушел домой. На следующее утро он вернулся проверить своего знакомого, и увидев, что мужчине плохо, попросил соседа вызвать скорую помощь, - говорится в материалах дела.

Пожилого мужчину доставили в больницу, однако он умер. Когда сельчанин был еще жив, его собутыльник сознался в преступлении, но в последствие отказался от своих слов. Но под тяжестью доказательств свою вину мужчина все же признал.

Расследование уголовного дела продолжается.

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