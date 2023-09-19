Четыре человека, ушедшие за грибами, потерялись в лесах Башкирии

К счастью, грибники нашлись самостоятельно и в медицинской помощи не нуждались Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии потерялись четыре человека. Все они ушли в лес за грибами. Об этом рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.

Так, в селе Тирлянский Белорецкого района 18 сентября заблудился 50-летний мужчина. Днем он ушел на тихую охоту, однако в назначенное время домой не пришел. Родственники пытались дозвониться до сельчанина, однако его телефон был недоступен. Когда самостоятельные поиски не дали результатов, близкие позвонили в 112.

Похожий звонок поступил сегодня из Баймакского района. Трое взрослых людей из села Мерясово пошли за грибами, на гору Ирендык, и заблудились.

Ни один из потерявшихся не пострадал и в медицинской помощи не нуждался, заключили в госкомитете.

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