В Салаватском районе Башкирии начат отопительный сезон

В первую очередь тепло будет подано в социальные объекты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Салаватском районе Башкирии с 19 сентября начался отопительный сезон. Об этом свидетельствует постановление районной администрации.

В документе уточняется, что тепло будет подано в первую очередь в детские сады, школы и больницы. Чтобы отопление включилось и в жилых домах, уже начались пусконаладочные работы.

- Все ответственные службы работают в усиленном режиме, - заключили местные власти.

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