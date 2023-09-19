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НовостиОбщество19 сентября 2023 13:29

В Салаватском районе Башкирии начат отопительный сезон

В одном из районов Башкирии дали старт отопительному сезону
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В первую очередь тепло будет подано в социальные объекты

В первую очередь тепло будет подано в социальные объекты

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Салаватском районе Башкирии с 19 сентября начался отопительный сезон. Об этом свидетельствует постановление районной администрации.

В документе уточняется, что тепло будет подано в первую очередь в детские сады, школы и больницы. Чтобы отопление включилось и в жилых домах, уже начались пусконаладочные работы.

- Все ответственные службы работают в усиленном режиме, - заключили местные власти.

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