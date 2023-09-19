На въезде в Уфу установят новую стелу

Стелу установят со стороны Затона. Фото: мэрия Уфы

Новая стела появится в Затоне. Арт-объект будет установлен на въезде в столицу Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Стела будет установлена в честь 450-летнего юбилея города. Как уточнили в мэрии, конструкция из трех столбов с подсветкой будет оборудована LED-экраном.

Предполагается, что огромный монитор будет транслировать как статичные, так и динамичные кадры.

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