Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 13:00

На въезде в Уфу установят новую стелу

В Уфе на въезде в город со стороны Затона появится новая стела
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Стелу установят со стороны Затона. Фото: мэрия Уфы

Стелу установят со стороны Затона. Фото: мэрия Уфы

Новая стела появится в Затоне. Арт-объект будет установлен на въезде в столицу Башкирии. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Стела будет установлена в честь 450-летнего юбилея города. Как уточнили в мэрии, конструкция из трех столбов с подсветкой будет оборудована LED-экраном.

Предполагается, что огромный монитор будет транслировать как статичные, так и динамичные кадры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.