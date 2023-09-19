Заморозки ударят в ближайшие сутки в Башкирии

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Башкирии ожидается ухудшение погоды. Об этом предупредили в МЧС республики.

По информации ведомства, в регионе прогнозируются заморозки и туман. Столбик термометра ночью упадет до -2 градусов. Автомобилистов просят быть внимательными из-за серьезного ухудшения видимости на республиканских дорогах.

- 20 сентября ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2, днем +14, +19 градусов.

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