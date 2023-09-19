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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:29

Из-за ДТП в Уфимском районе водители встали в пробке

Под Уфой около села Зубово водитель попали в «капкан» из-за ДТП
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На месте аварии образовалась пробка

На месте аварии образовалась пробка

Около села Зубово в Уфимском районе произошло ДТП: «ВАЗ-2110» врезался в грузовик Исузу». Известно, что последний опрокинулся в результате удара. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Уточняется, что пострадавших в ДТП нет, однако из-за аварии образовалась пробка: водители буквально оказались в оказались в ловушке. По информации 2ГИС, на Объездной улице зафиксирован огромный затор.

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