Строительство хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе завершено на 90%

Восьмиэтажное здание начали возводить в июле 2019 года. Фото: пресс-служба главы РБ

В Уфе продолжается строительство хирургического корпуса республиканского кардиоцентра. По информации главы Башкирии Радия Хабирова, который проверил ход работ, здание готово на 90%. Напомним, корпус начали возводить в 2019 году. Уточняется, что работникам осталась внутренняя отделка здания, после которой можно начать оснащение корпуса.

В новом здании разместятся приемное отделение с кабинетами, поликлиника, 10 операционных с реанимацией, а также отделения рентгено- и кардиохирургии, рассказал глава.

По словам руководителя региона, появление этого корпуса позволит проводить сложные и высокотехнологичные операции.

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