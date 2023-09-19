В Башкирии высказались об остановке обучения в школах из-за роста заболевших COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Башкирии пояснил, при каком уровне заболеваемости детей респираторными инфекциями будет приостановлен учебный процесс в школах.

Руководства образовательных учреждений примут решение о переводе детей на дистанционное обучение или на досрочные каникулы, только когда в группе или классе будет отсутствовать более 20% детей с признаками гриппа, коронавируса и других респираторных заболеваний.

Как сообщил сегодня Минздрав Башкирии, в республике зарегистрировано 49 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 371 018 человек.

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