Хабиров заявил, что улица Октябрьской революции станет уфимским Арбатом

Фото: Павел КРАЙНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях заявил, что улица Октябрьской революции станет уфимским Арбатом.

По словам руководителя региона, на улице будет реализована полупешеходная зона с очень широкими мостовыми и тротуарами. То есть, дорога будет сохранена, но вместе с тем здесь будет прогулочная зона.

Все дома на Октябрьской революции, которые являются объектами культурного наследия, планируется благоустроить. Над этим работают не только строители, но также археологи и другие ученые.

– Создадим возможность для жителей и гостей Уфы совершать очень интересные прогулки. Работы предстоит много, это задача не одного года. Но мы справимся, – отметил в своей публикации Радий Хабиров.

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