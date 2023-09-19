В Уфе на благоустройство улицы Карла Маркса направят 37,2 млн рублей

Фото: vk.com/artkvdrt

В Уфе на расширение «Арт-КВАДРАТА» направят 37,2 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Власти планируют благоустроить четную сторону улицы Карла Маркса на участке от Коммунистической до Свердлова. На территории заменят опоры освещения и покрытие тротуаров. Последние будут из гранитных плит.

– Таким образом, улица станет частью «пазла» при создании общего вида исторического квартала, – отмечают в мэрии.

На благоустройство будет выделено 8,6 миллиона рублей из городской казны, а также 28,6 миллиона внебюджетных средств.

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