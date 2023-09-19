В Уфе закрыли движение по улице Менделеева и остановку «Лесная»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 19 сентября, в Кировском районе Уфы закрыли движение по одной из улиц, а также остановку общественного транспорта. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

До 1 декабря будет закрыта проезжая часть улицы Менделеева на участке от улицы Сагита Агиша до поворота на парк Лесоводов Башкортостана. Также до 31 октября не будет работать остановка общественного транспорта «Лесная» (со стороны УГНТУ).

Жителям столицы Башкирии рекомендуют пользоваться ближайшими остановками – «Республиканский выставочный комплекс» и «Санаторий «Зеленая роща».

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