Житель Ишимбайского района чуть не лишился левой руки из-за ранения бензопилой

Фото: аккаунт в социальных сетях главного врача ГКБ №1 города Стерлитамак Ильшата Яппарова

Житель Ишимбайского района Башкирии чуть не лишился левой руки из-за ранения бензопилой. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал главный врач городской клинической больницы №1 города Стерлитамак Ильшат Яппаров.

Инцидент случился в минувшее воскресенье – 17 сентября. Пациент поступил в медучреждение в тяжелом состоянии. Дежурная бригада провела операцию противошоковой реанимации, чтобы сохранить конечность. Были проведены протезирование левой плечевой артерии, восстановление срединного нерва, удаление головки лучевой кости и ушивание мягких тканей.

После операции пациента перевели в реанимационное анестезиологическое отделение. В настоящее время, как заверяют специалисты, у пострадавшего наблюдается положительная динамика.

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