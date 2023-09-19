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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 7:20

В уфимском Инорсе 15-летний электросамокатчик попал на «зебре» под колеса иномарки

В Уфе 15-летний электросамокатчик попал в больницу после ДТП с Hyundai Solaris
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Вчера вечером, 18 сентября, в уфимском микрорайоне Инорс в ДТП пострадал подросток. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома №21 по улице Ферина. 46-летний мужчина за рулем Hyundai Solaris наехал на 15-летнего пешехода, который на электросамокате пересекал дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате произошедшего мальчик получил травму головы, ему потребовалось госпитализация.

По факту происшествия было начато разбирательство.

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