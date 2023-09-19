15-летняя уфимка проглотила во сне беспроводной наушник

Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

15-летняя жительница Уфы проглотила во сне беспроводной наушник. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава регионального Министерства здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Вечером подросток заснула с наушником в ухе, и ночью проснулась из-за болей в горле. Обнаружив, что рядом с ней нет устройства, девушка разбудила родителей, и те вызвали скорую.

Юную пациентку доставили в больницу скорой медицинской помощи. Ей сделали рентген брюшной полости и фиброгастроскопию. Наушник обнаружили в кишечнике, и девушку госпитализировали в отделение детской хирургии. К счастью, операция не потребовалась, и устройство вышло из организма естественным путем и без каких-либо осложнений.

В своей публикации глава Минздрава Башкирии рассказал, что в стационары все чаще поступают маленькие дети, которые проглотили или вдохнули мелкие предметы.

– Следите за тем, чем занимаются ваши дети, не оставляйте их одних. Не давайте им мелкие предметы, особенно с острыми краями и работающие на батарейках! – призвал Айрат Рахматуллин.

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