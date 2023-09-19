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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:41

В комитетах парламента Башкирии появится должность первого зампредседателя

На его будут возлагаться обязанности председателя в случае его отсутствия
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В структуре постоянных комитетов парламента Башкирии появится должность первого заместителя председателя. Соответствующий закон приняло Государственное Собрание республики.

Как считает председатель Курултая региона Константин Толкачев, данное нововведение поспособствует повышению эффективности работы профильных комитетов. На первого заместителя будут возложены обязанности председателя структуры в случае его отсутствия, он будет выполнять наиболее важные поручения главы ведомства.

Полномочия первого председателя постоянного комитета будут определены регламентом Госсобрания и положением о постоянных комитетах.

Новый закон направлен на подпись главе Башкирии.

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