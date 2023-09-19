Пожар в селе Иванаево унес жизнь 37-летнего мужчины

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня ночью, 19 сентября, в Дюртюлинском районе Башкирии во время пожара погиб мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась в селе Иванаево в двухкомнатной квартире двухквартирного жилого дома по улице Молодежная. На место ЧП были направлены силы и средства МЧС, добровольной пожарной охраны Такарликовского сельского совета и сотрудники других экстренных служб.

Специалистам удалось потушить пожар, но, к сожалению, в ходе его ликвидации звеном газодымозащитной службы был обнаружен погибший 37-летний мужчина.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа.

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