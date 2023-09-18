В Башкирии прогнозируют проблемы с семенами из-за дождей в Зауралье

В Башкирии из-за дождей и подорожания дизеля ожидают проблемы со сбором урожая и заготовкой семян Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии ожидают проблемы с семенами. Об этом сообщил вице-премьер, министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. По его словам, негативно на заготовку культур могут повлиять затяжные дожди, которые идут в Зауралье.

- С семенами будет проблема, так как дожди не останавливаются и будет прорастание семян. Из центра семена будем передвигать в ту сторону, - сказал глава ведомства.

Также негативным фактором является рост цен на дизельное топливо.

Несмотря на трудности, в Башкирии уборка зерновых завершается. По региону убрано 84% полей, или 1,4 млн гектаров. Остается убрать 280 тыс. гектаров, заключили в минсельхозе РБ.

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