Жителям Башкирии пообещали заморозки и дожди

Местами в Башкирии пройдет небольшой дождь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии после аномально жаркой сентябрьской погоды температура воздуха резко упадет сразу на несколько градусов. Так, 19 сентября, днем столбик термометра не поднимается выше 19 градусов тепла, а ночью температура опустится до +1 градуса. Прогноз на ближайшие два дня озвучили синоптики Башгидрометцентра.

- Во вторник в Башкирии местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +6,+11°, в горных и северных районах до +1°, днем +14,+19°, - рассказали метеорологи.

Температура воздуха ночью продолжит снижаться и 20 сентября. По сообщению синоптиков, жителей Башкирии ждут заморозки.

- Ветер северо-западный с переходом на юго-западный слабый. Температура воздуха ночью +3,+8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +15,+20°, - предоставили прогноз специалисты.

Синоптики добавили, что осадкой в среду не ожидается.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.