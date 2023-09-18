В Башкирии без вести пропал 41-летний Ильмир Биктимиров

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан

В Башкирии начались поиски 41-летнего Ильмира Биктимирова. О его исчезновении сообщили волонтёры «Лиза Алерт».

По информации поисковиков, мужчина пропал 10 сентября. Предположительно, он может находится в Уфе или Нефтекамске, однако волонтеры не исключат, что Ильмир Биктимиров может находиться в любом городе Башкирии.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы, карие глаза.

Был одет в светло-серый спортивный костюм, светло-серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего жителя Башкирии, волонтеры просят звонить по номеру 8-800-700-54-52.

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