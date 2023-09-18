В Башкирии 40-летний водитель самосвала оказался под колесами поезда

Сегодня в Янаульском районе зарегистрировано ДТП на Ж/Д переезде

В Янаульском районе Башкирии произошла авария с участием самосвала и товарного поезда. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По информации ведомства, 40-летний житель Орловской области за рулем «Рено» на 4 км Янаул - Шудек проехал на красный сигнал светофора и попал под товарняк. В результате аварии мужчина получил травмы.

Известно, что водитель самосвала перевозил 20 тонн щебня.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, - заключили в ГИБДД.

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