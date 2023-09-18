В баймакском кафе между посетителями произошла массовая потасовка

Драку засняла камера видеонаблюдения

Посетители кафе «Зуфар» в башкирском городе Баймаке устроили массовую драку. Потасовку засняли камера видеонаблюдения.

На кадрах можно увидеть, что со второго этажа заведения спускается гость, который громко и в вульгарной форме делает заявление, что он здесь побьет любого. На его слова другой посетитель отвечает коротким «не получится». После этой реплики и началось массовое побоище: первый напал на второго, и компании обоих схлестнулись в рукопашной схватке, которая продолжалась несколько минут. Во время драки летали столы и стулья, падали и поднимались участники конфликта, а отчаянный персонал кафе закрывал собой барную стойку, чтобы хоть она уцелела.

Видео обрывается на моменте, когда потасовка еще продолжается – вероятно, ее удалось пресечь только сотрудникам полиции. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в МВД Башкирии. В ведомстве передали, что личности всех участников конфликта удалось установить – их доставили в отдел полиции. Зачинщики драки были привлечены к административной ответственности.

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