Хирурги Башкирии спасли 54-летнюю пациентку с нарушением речи

В Башкирии 54-летняя пациентка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи из Альшеевского района

В Башкирии провели гибридную операцию для спасения 54-летней жительницы республики. Женщина обратилась за помощь к врачам с жалобами на серьезное ухудшение здоровья: стало тяжело разговаривать, а конечности плохо слушались. Оказалось, что у пациентки была закупорка тромбом и атеросклеротической бляшкой артерии, питающей головной мозг.

Как рассказали в пресс-службе минздрава республики, для спасения головного мозга бригады рентген-хирургов и сосудистых хирургов КБСМП экстренно провели двухчасовую редкую гибридную операцию: они сразу вывели из просвета сосуда и закупоривающий его тромб и атеросклеротическую бляшку. После процедуры у пациентки практически сразу улучшилось состояние.

Известно, что в 2023 году врачи уже провели пять подобных операций.

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