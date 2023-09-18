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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:00

Эко-отель премиум-класса за 200 млн рублей построят в Башкирии

В Башкирии построят эко-отель премиум-класса
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

В Башкирии появится новый эко-отель премиум класса. Предполагается, что на его создание будет потрачено около 200 млн рублей.

Потенциальный инвестор уже реализовал проекты в Московской области и Краснодарском крае. Сейчас рассматриваются площадки под Уфой и близ лежащих территориях к Уфимскому району.

Появление подобного отеля обеспечит работой 20-40 человек.

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