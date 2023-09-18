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НовостиЭкономика18 сентября 2023 13:29

В Уфимском районе появится текстильная фабрика

Инвестору предоставили участок под Уфой для строительства текстильной фабрики
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Компания «Немо» получило без торгов участок в Уфимском районе площадью 2,9 га

Компания «Немо» получило без торгов участок в Уфимском районе площадью 2,9 га

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Уфимском районе Башкирии построят новую текстильную фабрику. Участок площадью 2,9 га без торгов получила компания «Немо». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Фабрика будет производить текстильную продукцию и косметические средства для гостиничного бизнеса и туризма.

В распоряжении уточняется, что администрация Зубовского сельсовета должна заключить с компанией договор аренды земельного участка.

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